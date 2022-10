Marcia su Roma | cento anni fa il colpo di stato dei fascisti

Lasu- Il segretario del Pd, prima di recarsi al Nazareno, in occasione del centenario dellasuera stato a deporre una corona di fiori al monumento che ricorda l'uccisione ...Sale la tensione alla Facoltà di Scienze politiche, il collettivo degli studenti è in rivolta: cosa sta succedendo a ...In marcia contro lo stato liberale Un secolo fa, i fascisti entrarono a Roma per prendere il potere. In pochi giorni, Mussolini salì al governo. Quando le democrazie sono deboli e sfiduciate, proprio ...1' di lettura Senigallia 28/10/2022 - La Vigor Senigallia muove verso Roma, si torna nella capitale. La nona giornata di Serie D (girone F) vede i rossoblu fare visita al Roma City. La gara è stata po ...