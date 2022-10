Manchester United | un americano per il centrocampo

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Ilsta seguendo con interesse il 23enne centrocampista statunitense del Leeds, Tyler Adams .Secondo lo studio a trionfare in finale sarebbe l'Argentina e dunque la Pulce, Leo Messi , attualmente nella rosa inarrivabile del Psg, a discapito di CR7 che alstarebbe vivendo la ... Manchester United, per gennaio messo nel mirino Adams del Leeds a centrocampo Ecco quanto dichiarato: “Osimhen non è una novità, è attenzionato già da molti top club inglesi, c’era stato un forte interessamento di Chelsea e Manchester United. Sarà inevitabile un’attenzione ...I giallorossi di Mourinho in trasferta ad Helsinki per la 5^ giornata di Europa League. Si gioca questa sera giovedì 27 ottobre alle 21.00 e la partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, ...