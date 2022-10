Malore in casa | Marco Mannarelli muore a 40 anni sotto gli occhi della moglie | lascia due figli piccoli Disposta l' autopsia

L'uomo, nei giorni scorsi, è stato trovato riverso a terra indalla moglie Daniela. Sparatoria ... ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso di Marco, fulminato da undalle ...... senza impegno e gratuitamente, il preventivo direttamente dasul proprio tablet, pc o ... nonostante l'incidente sia stato causato, pero colpa, da lui stesso. Preventivi assicurazione moto:...CIVITANOVA - Sconcerto e dolore a Civitanova per la prematura scomparsa di un giovane papà, Marco Mannarelli, di soli 40 anni. Osimo, «Se mi lasci mando alla tua famiglia ...Resta in ospedale piantonato Camillo Bonaccorsi, l'80enne fermato ieri pomeriggio per l'omicidio di Samuel Nizzari. Il 46enne è stato ucciso con quattro colpi ...