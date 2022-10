Mahsa Amini | alla Galleria Gilda Contemporary Art esposta l' opera Nuda di Francesca Romana Pinzari

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Milano, 27 ottobre 2022Art espone in vetrina l'diche rappresenta un niqab fatto interamente di ciocche di capelli di numerose donne, realizzata nel 2014 in occasione di una mostra collettiva pubblica sul tema del femminicidio e della violenza sulle donne. L'si ricollega anche all'attualità, con le proteste in Iran e in tutto il mondo dopo la morte di. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

di Greta Privitera Nuove marce mentre si celebrano i 40 giorni da ogni morte. Ai domiciliari la famiglia diGli uomini delle forze di sicurezza ci provano in ogni modo: con i proiettili, irrompendo nelle università, picchiando a morte. Ma non sono ancora riusciti a fermare i giovani iraniani che ...Erfan Mortezaei, cugino di, parla dal confine tra Iran e Iraq e conferma l'arresto di padre, madre e genitori della giovane uccisa il 16 settembre in un commissariato di Teheran dove era ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...E' diventata virale sui social la foto di una giovane donna senza il velo in piedi sopra un'auto durante le proteste avvenute ieri a Saqqez, la città natale di Mahsa Amini, in Iran. (ANSA) ...