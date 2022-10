Lutto per tv e cinema | morto famoso regista | triste annuncio

Leggi su tvzap

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Personaggi Tv. Graveper la televisione e per il. Èune produttore. Ha lavorato per anni sia per il piccolo che per il grande schermo. I suoi lavori hanno raggiunto una fama internazionale. D’oggi in poi vivrà nei ricordi delle persone che gli sono state vicine e che hanno appreso il, arrivato poco fa, con grande sconforto. (Continua…) LEGGI ANCHE: “Ci ha lasciato”, momento di grande commozione: Carlo Conti quasi in lacrimeper tv eLa televisione e ilinvestiti da un terribile. È di poco fa la notizia di una tragica scomparsa. È ...