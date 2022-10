Lutto nella musica | morta la grande attrice | era una star mondiale

LegnanoNews.com

In queste ore stiamo predisponendo la proclamazione delcittadino. Tutta Castel San Giorgio piange la cara Serena. Che possa riposare in pace. Il Sindaco Paola Lanzara e l'amministrazione tutta ...Tragedianotte a Torello del comune di Castel San Giorgio , frazione in provincia di Salerno , dove una ... In queste ore stiamo predisponendo la proclamazione delcittadino . Tutta Castel ... Lutto nella famiglia Gorlini per la scomparsa di mamma Gisella Un grave lutto ha colpito tutto il mondo della musica. È venuta a mancare una delle artiste che ha fatto la storia della discografia.L'amministrazione comunale ha proclamato una giornata di lutto cittadino e si è fatta carico delle spese delle esequie ...