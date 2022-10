L’unico gay dichiarato del Qatar | «Ci cercano | ci torturano E Beckham è complice»

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La polemica sui gay e ilsarà una costante da qui ai Mondiali. Un paio di giorni fa ha buttato benzina sul fuoco il Ministro per gli Affari Esteri del Regno Unito James Cleverly, secondo il quale i tifosi gay che andranno inper i Mondiali dovranno “essere rispettosi del Paese che li ospiterà”. Apriti cielo. Il punto, assodato, è che essere omosessuali inresta un crimine a dispetto delle operazioni di pr dello Stato. Il settimanale tedesco Die Zeit ha intervistato la prima e unica persona queer delche ha fatto outing. L’ha fatto solo dopo aver ottenuto asilo politico negli Usa, e l’ha fatto alla BBC, nel maggio scorso. Si chiama Nas Mohamed, ha 35 anni, ed era un medico. Si identifica come una persona non binaria. Nel 2011 si è trasferito negli Stati Uniti, ha chiesto asilo nel 2015 e l’ha ...

