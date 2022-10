Luna Rossa | Ruggero Tita | “Nei miei sogni c’è l’America’s Cup”

(Di giovedì 27 ottobre 2022), uno dei velisti di punta del teamPrada Pirelli, si aggiudica il più alto riconoscimento della vela mondiale nella categoria maschile concludendo, in maniera trionfale, il suo Annus Mirabilis dopo la vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e dei titoli mondiali ed europei nel catamarano misto Nacra 17 insieme alla prodiera Caterina Banti, che ha vinto nella categoria femminile. La proclamazione dei vincitori di quello che è considerato il massimo premio che un velista può ricevere per i suoi risultati sportivi, è avvenuta martedì 25 ottobre ad Abu Dhabi nel corso dell’Annual Conference di World Sailor e dell’assegnazione dei World Sailing Awards. «Ho vissuto la mia carriera professionale inseguendo un sogno alla volta», dicedopo ...

... sponda della nuova era tecnologica, decollata nel '69 con l'uomo sullae proseguita nella sua ... aprì il foglio e vidi sottolineato con la matitaun sostantivo...: ' Hai commesso un grave ...... in cui il primo premio è una Dune Buggy tuttacon cappottina gialla. Dopo aver vinto ex aequo la gara, si sfidano a chi ingurgita più birra e salsicce in un chiosco delpark: colui che ...Il Team Luna Rossa, vincitore della Prada Cup durante l’ultima edizione dell’America’s Cup, è tra i migliori club velici del mondo. Panerai collabora con il team dal 2017 ...Ecco il video della nuova imbarcazione in navigazione nel Golfo degli Angeli. Spithill: "Finora dai ragazzi un ottimo lavoro" ...