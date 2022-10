Luigi Pennelli | il 23enne di Bari arrestato per terrorismo | «Pronto a morire per difendere la razza bianca»

(Di giovedì 27 ottobre 2022)Antoniooriginario di Acquaviva delle Fonti e residente nella vicina Sammichele di, è statoe portato in carcere con l’accusa di arruolamento con finalità die propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Dalle indagini, iniziate nel 2021 a seguito di una segnalazione della Digos e dall’Ucigos, è emerso che promuoveva contenuti antisemiti, misogini e di matrice neonazista sul canale Telegram «Sieg Heil» , che dichiarava di sentirsia compiere azioni violente, e che apparteneva all’organizzazione terroristica suprematista statunitense The Base. «Eraa passare all’azione» A emettere l’ordinanza di custodia cautelare è stato il gip ...

