L’Ucraina contro il senatore leghista Romeo | “Ci sono politici che cercano di compiacere Putin”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ha fatto rumore in Ucraina la frase pronunciata mercoledì al Senato dal capogruppo della Lega a Palazzo Madama, Massimiliano, che durante la dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Meloni ha detto: “Si fa fatica a sentire che decideranno gli ucraini. Certo, va rispettata la loro volontà ma meglio dire che decide la comunità internazionale nell’interesse del”. Parole che hanno provocato la dura reazione di Kiev, affidata al portavoce del ministero degli Affari esteri ucraino Oleg Nikolenko: ” In quasi tutti i Paesi ci sarannoche cercheranno di“. Il portavoce ha risposto a una domanda del media ucraino Unian e ha spiegato: “La dichiarazione delitaliano riflette la sua opinione personale. Il premier Giorgia Meloni ha articolato ...

RaiNews

