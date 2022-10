Luana D' Orazio | morta stritolata in azienda | i titolari patteggiano due anni

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il 3 maggio del 2021, la giovane mammaD', morivada un orditoio a cui lavorava in un’tessile di Prato. Una morte tremenda, quella della 22enne, per cui la famiglia non ha mai smesso di chiedere giustizia...

Ore decisive nel processo per la morte deiD', l'operaia di 22 anni, madre di un bambino che ora ha sei anni, che nel maggio di un anno fa perse la vita mentre lavorava in una azienda a Montemurlo (Prato), stritolata tra le lamiere ...... rispettivamente titolari di diritto e di fatto dell'azienda in cui è avvenuto l'incidente mortale aD'. La 22enne, il 3 maggio 2021, morì impigliata nel macchinario che stava utilizzando,...Luana d'Orazio è morta il 3 maggio 2021, stritolata dall'orditoio dell'azienda tessile di Prato in cui lavorava. Adesso, il pm ha accolto la richiesta di patteggiamento a 2 anni da ...Una decisione da parte della giudice Francesca Scarlatti arriverà nel pomeriggio di oggi. Accusa e difesa hanno concordato un patteggiamento della pena per i due imputati Luana Coppini e Daniele Faggi ...