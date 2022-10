Luana D’Orazio | il gip accoglie il patteggiamento | i titolari della ditta non andranno in carcere La madre | “Non so se il pm ha figli ”

Leggi su tpi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) “Non so se il pm ha”: è il commento che ladi, la 22enne morta sul lavoro a Prato nel 2021, ha rilasciato dopo aver appreso la decisione del gip sul casoa. Il giudice per le indagini preliminari Francesca Scarlati, infatti, ha accolto la richiesta didiCoppini, titolarein cui è avvenuto l’incidente mortale e Daniele Faggi, titolare di fatto, eProcura, che ha negoziato due anni di reclusioni per lei e un anno e mezzo per lui in cambio di un risarcimento pari a un milione di euro. Ihanno ottenuto la richiesta di sospensione condizionalepena, il che significa che non ...