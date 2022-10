Luana D’Orazio | i titolari della ditta hanno chiesto il patteggiamento La giovane madre morì sul lavoro a Pistoia schiacciata da un macchinario tessile

...patteggiamento Il giudice per l'udienza preliminare di Prato ha accolto il patteggiamento su cui avevano concordato pubblica accusa e legali di due dei tre imputati per la morte di,l'..., sì al patteggiamento: due anni alla titolare. La mamma: 'Il pm non ha figli' I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo la donna incinta: sul posto anche i sanitari del 118 ...