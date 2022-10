Luana D’Orazio | due anni alla titolare dell’azienda dove morì la giovane operaia La madre | «Speravo in una pena più giusta»

Leggi su open.online

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il giudice per l’udienza preliminare, Francesca Scarlatti, ha accolto il patteggiamento proposto dpubblica accusa e due dei tre imputati per la morte di, l’di 22morta il 3 maggio 2021 mentre lavorava in una ditta tessile a Montemurlo (Prato). La sentenza del gip prevede duedi reclusione perCoppini,dell’orditoio in cui è avvenuto l’incidente mortale, e sei mesi per il marito Daniele Faggi,di fatto. Entrambe le pene prevedono la possibilità di sospensione condizionale. La proposta di patteggiamento, concordata con la procura, prevede anche un risarcimento di circa 1 milione di euro. Emma Marrazzo, però,di ...