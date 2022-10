Lotta al contante | chi ci guadagna dietro l’uso delle carte di credito?

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Fa già discutere il progetto di legge della Lega riguardante la soglia consentita dell’utilizzo del. Che sarà elevata dal tetto attuale dei 2000 euro a quello di 10mila. Un cambio di rotta che non sorprende. Già nei primi mesi del governo Draghi difatti, fu proprio il centrodestra a battersi per la proroga della soglia dei 2000 fino a fine 2023. Che era stata stabilita precedentemente dal governo Conte bis, a correzione di quella del governo Renzi che nel 2016 l’aveva fissata a 3000 euro. Foto da PixabayOggi i partiti all’opposizione accusano il neo governo di voler incentivare con un tale provvedimento l’evasione fiscale e il riciclaggio. Esiste davvero una correlazione tra il tetto ale l’economia sommersa?diè un’efficace mezzo di ...

