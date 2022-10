Lotito | «Ora voglio vedere in Europa lo stesso spirito ammirato contro l’Atalanta»

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’edizione odierna del Messaggero riporta alcune dichiarazioni del patron della Lazio Claudio, fresco d’elezione al Senato della Repubblica. «E li? (al Senato, ndr) tutti non fanno altro che complimentarsi per la squadra che ho costruito. E io sono davvero orgoglioso di questa Lazio, e? bella e punta in alto. Oraloin, dove avremmo gia? dovuto fare meglio». Se la Lazio passa il turno, potrebbe esserci qualche sorpresa nel mercato di gennaio. Sarri vuole uno tra Parisi (Empoli) e Valeri (Cremonese) per l’out di sinistra. Interessa anche Ilic, ma solo in caso di addio di Luis Alberto. «Vedremo con Sarri il da farsi, e? chiaro che il mercato dipendera? anche dalle ...

Un connubio indissolubile.riparte e prosegue con Tare . Contratto triennale, la firma è vicinissima. La trattativa per ... era stata avviata nelle scorse settimane epare arrivata alla ...Commenta per primo Milinkovic non si tocca . Almeno a gennaio. Parola di Claudio, come riporta stamattina Il Messaggero : 'Non vendo Sergej, gli offriro il rinnovo. Lo ribadisco,vale 120 milioni, e ogni mese che passa, sale il prezzo'. Il presidente della Lazio vuole ...Lazio, Lotito: "Calciomercato Dipende dalle competizioni. Tare non è mai stato in discussione e su Milinkovic..." - Noi Biancocelesti ...Intervistato da Il Messaggero, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha blindato ancora una volta Sergej Milinkovic-Savic ...