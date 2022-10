Loredana Lecciso sbotta contro Romina Power | “Stavolta è stato oltrepassato il limite”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) “C’è una tutto e questa volta si è“. È unacategorica quella che per la prima volta commenta la diffida inviata a Domenica In da. L’antefatto è questo: qualche settimana fa laè stata ospite di Mara Venier che aveva previsto una lunga intervista tra carriera e privato e ovviamente tutti si aspettavano non solo qualche dettaglio in più sulla storia con Al Bano (c’è chi dice che il matrimonio questa volta sia vicino) ma anche qualche domanda sul rapporto, che definire burrascoso è un eufemismo, con. A pochi minuti dall’inizio dell’intervista, ecco però il colpo di scena: “Non nominiamo perché ci querelano. Non dobbiamo nominare niente, non si nomina per adesso… poi ...