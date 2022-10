Loredana Errore | Stelle è il nuovo disco di cover | nella tracklist Ferro | Zero | Blanco

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 27 ottobre 2022)è ildi, con un inedito e molte, da Tizianoa Renatofino aDa domani, venerdì 28 ottobre,(PlayAudio/Azzurra Music), ilalbum di, disponibile in digitale e prenotabile anche in CD, anticipato dal singolo Hai delle isole negli occhi in radio dallo stesso giorno. Questa ladell’album: “Sei nell’anima”, “La sera dei miracoli”, “Il mare d’inverno”, “Almeno tu nell’Universo”, “Miserere”, “Adesso Tu”, “Blu celeste”, “Hai delle isole negli occhi”, “Nuova Terra”, “Quando finisce il male”. «La musica come collante tra terra e cielo non poteva non avere delle ...