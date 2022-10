Tiscali Notizie

Fare la pelle adMattei Una successiva informativa del 23 marzo 1962 ribadiva che "l'OAS non ha rinunciato al proposito di far la pelle adMattei" e ha "addirittura esaminato la ......diMattei "L'unica verità, che io stesso ho scritto nero su bianco nella requisitoria del marzo 2003, è che il presidente dell'Eni è morto per un attentato. Quello di Bascapè fu un... L’omicidio di Enrico Mattei: l’ipotesi seppellita negli archivi dell’Ufficio Affari Riservati Un libro di Pacini sulla figura di Federico Umberto D’Amato riporta a galla la pista dell'omicidio voluto dell'OAS ...Nel giorno dell'anniversario dell'omicidio di Pier Paolo Pasolini ... anche la presentazione di 'Gli ultimi giorni dell'umanità', il monumentale lavoro di Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo. In ...