LIVE Real Madrid-Virtus Bologna | Champions League basket in DIRETTA | comincia la sfida!

(Di giovedì 27 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Si sblocca la! Tripla di Lundberg. 2-0 Due facili al tabellone di Deck. Due minuti senza segnare. Pesantissimo secondo fallo di Jaiteh. Laperde il suo lungo dopo 45 secondi. Subito Tavares a stoppare Mickey. 20.44: Inno dell’Eurolega. Ormai ci siamo. 20.42: NON CI SARA’ SHENGELIA! Niente da fare per il georgiano che ha seguito la squadra, ma non giocherà. 20.40: E’ il momento della presentazione delle due squadre. 20.37: Nelle fila delc’è da questa stagione Sergio Rodriguez. L’ex Olimpia Milano ha giocato proprio contro lala sua ultima partita in Italia, nella gara-6 che ha portato allo Scudetto dei lombardi. 20.34: Rientro anche in casa, che ...

Gruppo E : il Manchester United cerca punti contro lo Sheriff per inseguire laSociedad a punteggio pieno, impegnata a Cipro in casa dell'Omonia Nicosia. Gruppo F : dopo la Lazio, Sturm Graz e ...Nelle ultime due partite di Europa League, entrambe contro ilBetis, la Roma non ha trovato il successo - risale al novembre 2019 l'ultima serie di tre sfide di fila senza successi per i ...La Virtus Bologna è arrivata ieri sera a Madrid, dove alle ore 20:45 di oggi scenderà sul parquet del WiZink Center per affrontare il Real Madrid nella quinta giornata del girone ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...