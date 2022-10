LIVE Real Madrid-Virtus Bologna 53-57 | Champions League basket in DIRETTA | ottimo momento per le V nere

(Di giovedì 27 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53-59 Due liberi di Lundberg. Cinque minuti alla fine del terzo quarto. 53-57 Tripla di Ojeleye! 53-54 Due liberi di Deck. 51-54 Jaiteh domina sotto i tabelloni e firma il +3. 51-52 Due liberi di Ojeleye. 51-50 Arresto e tiro di Deck. 49-50 TRIPLAAAAAAA! HACKEEEEEET! 49-47 Taveres strappa il rimbalzo e appoggia al vetro. 47-47 Piazzato di Jaiteh. 47-45 Penetrazione e sottomano di Musa. 45-45 LUNDBERG! Ruba palla e segna in sottomano. 45-43 Bel canestro di Jaiteh nel pitturato. SI RICOMINCIA! FINISCE IL SECONDO QUARTO! Laè pienamente in partita a. Ilè avanti di quattro punti con uno scatenato Mario Hezonja da 13 punti. Per laci sono 10 punti di Bako. Non riesce il tap in offensivo a Weems. 45-41 Un solo libero per ...

La Virtus Bologna è arrivata ieri sera a Madrid, dove alle ore 20:45 di oggi scenderà sul parquet del WiZink Center per affrontare il Real Madrid nella quinta giornata del girone ...