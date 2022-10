LIVE Juventus-Lione calcio femminile 1-1 | Champions League in DIRETTA | finale di partita aperto a qualsiasi risultato!

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA88?di punizione di Horan che passa sopra la barriera ma non impensierisce Peyraud-Magnin. Pericolo scampato per la Juve. 87? Cambio offensivo per Montemurro: esce Pedersen, entra Cantore. Fuori una centrocampista, dentro una punta, con Cernoia che si abbassa sulla linea delle entrocampiste. 87? Problemi proprio per la danese Pedersen che si accascia a terra e chiede il cambio prima della punizione per la squadra di Bompastor. 86? Fallo ingenuo di Pedersen, punizione da posizione molto pericolosa per le francesi. 84? E’ la Juve che sta andando alla ricerca della vittoria, tentativo di imbucata di Grosso che non trova Girelli. 82? Ultimo cambio per l’OL: esce Cascarino, entra Morroni. 81? Cross teso sul secondo palo di Cernoia che non trova la deviazione di nessuna compagna, rimessa dal ...