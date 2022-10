LIVE Juventus-Lione calcio femminile 0-1 | Champions League in DIRETTA | le francesi chiudono in vantaggio il primo tempo

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:39 A tra poco per il secondo! 19:37Woman che regge tutto sommato bene la forza delle campionesse d’Europa in carica, le bianconere si trovano sotto nel punteggio per il gol di Horan arrivato su un errore difensivo in uscita di Peyraud-Magnin. Ilche soprattutto nella parte centrale delha attaccato sfruttando le corsie esterne, in particolare quella di destra. Bianconere che tirano 7 volte verso la porta di Endler, senza però riuscire mai a centrarne lo specchio. Nel finale dei primi 45? grave infortunio in mischia per Egurrola, che è costretta ad uscire in barella. Vediamo se nel secondola squadra di Montemurro riuscirà ad essere più incisiva in attacco. 45+3? Fine ...