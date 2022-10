LIVE Fiorentina-Basaksehir | le formazioni ufficiali | Italiano sceglie Saponara e Jovic | c'è Okaka

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Vincere per prima cosa, poi cercare di farlo con quattro gol di scarto: a causa della sconfitta per 3-0 all'andata, laoggi deve...

CapellasCLASSIFICA GRUPPO F: Feyenoord, Midtjylland, Lazio e Sturm Graz 5 punti Tutta la grinta di Vincenzo Italiano © LaPressePer il quinto turno della Conference League, ladi Vincenzo ......45 Arsenal D - Zurigo D 21:00 Benfica D - Bayern D 21:00 EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE - FASE A GIRONI Anderlecht - FCSB 18:45 Austria Vienna - Lech 18:45- Basaksehir 18:45 Nizza - ...Quinta giornata della fase per la Lazio in Europa League e la Fiorentina in Conference League: avversari il Midtjylland e il Basaksehir ...Risultati Conference League, giovedì 27 ottobre 2022, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite in programma oggi per la 5^ giornata.