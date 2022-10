LIVE Europa League | Rennes avanti 3-1 | vince il Betis PSV-Arsenal 1-0

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico, Lazio e Midtjylland si affrontano nel match valido per la 5ª giornata dellaLeague 2022/23. Sintesi Lazio Midtjylland 1 - 1 ...... avversari il Midtjylland e il BasaksehirDopo i rispettivi impegni in campionato, la Lazio e la Fiorentina scendono in campo per la quinta giornata della fase a gironi dell'League e della ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Quattro giorni dopo la sconfitta contro il Napoli in Serie A, 0-1 allo stadio Olimpico, la Roma torna a giocare in Europa League. I giallorossi saranno ospiti dell'l’HJK Helsinki alla ...