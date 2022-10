Calciomercato.com

... poi cercare di farlo con quattro gol di scarto : a causa della sconfitta per 3 - 0 all'andata, la Fiorentina oggi deve scalare un everest contro il Basaksehir , che comanda il gruppo A di...... la Lazio e la Fiorentina scendono in campo per la quinta giornata della fase a gironi dell'Europa League e dellaLeague. Maurizio Sarri, seconda stagione alla Lazio © LaPresseI ... LIVE Conference League: il Nizza rischia in Serbia, in campo il Villarreal. Stasera tocca al West Ham Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...