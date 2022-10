Linea d’Ombra | domani tocca a Daniele Vicari | Paolo Virzì e Alberto Crespi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Venerdì 28 ottobre 2022 perFestival è il giorno numero sette della 27esima edizione. Tre gli ospiti per il RING (); due proiezioni speciali (Deux de la vague e Chiacchiere da Ascensore), la sonorizzazione del film “L’uomo con la macchina da presa” con Stefano Pilia eSpaccamonti e la maratona notturna sulla Nouvelle Vague con ben sei film fanno da traccia al programma d’incontri e proiezioni definito dalla direzione artistica di Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo. Ad aprire la giornata, alle ore 10, alla Sala Pasolini è la sezione “Media Education Factory” riservata agli studenti con la proiezione del film “I Miserabili”, presentato da ...

