Liliana Segre | ' Il 28 ottobre | giorno in cui ricorre il centenario della marcia su Roma | data funesta della storia italiana'

Peril fascismo fu la più grande sciagura nazionale del secolo scorso: 'Il 28 ottobre , giorno in cui ricorre il centenario della marcia su Roma , data funesta della storia italiana'. ...La lettera di' Saluto con vero piacere tutte e tutti i partecipanti all'iniziativa per la pace che si terrà a Napoli il 28 ottobre 2022 '. Inizia così la sua lettera la senatrice ...Lo afferma la senatrice a vita Liliana Segre in una lettera che aprirà, domani, la grande manifestazione per la pace promossa a Napoli dalla Regione Campania. "Condivido la proposta, alla base della ...(Adnkronos) – La senatrice a vita Liliana Segre ha inviato al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca una lettera di saluto e di adesione alla manifestazione per la pace e per il cessate il ...