Libero | Spalletti sta educando le squadre italiane ad una nuova mentalità

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Lucianostalead una. Lo scrive, su, Claudio Savelli. Qualsiasi sia l’avversario, non importa al gruppo di: gioca sempre allo stesso modo, con la stessa intensità, nessuno, tra i suoi giocatori, si risparmia. Si vede che la competizione, in rosa, è sana. Per il Napoli dinon fa alcuna differenza l’avversario che ci si trova di fronte e neppure la competizione in cui si giocano le partite. Lo spirito è sempre lo stesso. “La squadra dinon è obbligata a vincere, essendo già qualificata, ma non rinuncia al massimo impegno. È segnale di maturità. Il gruppo è consapevole che i momenti d’onnipotenza come questo sono rari. Bisogna ...