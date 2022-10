Libano | intesa con Israele per la spartizione del gas Lapid | “Lo stato nemico ci riconosce” Beirut | “Accordo solo tecnico | non politico”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Dopo settant’anni di belligeranza,hanno firmato unstorico per definire il loro confine marittimo e la conseguentedelle risorse energetiche nel Mediterraneo orientale. L’, favorita dalla mediazione degli Stati Uniti e firmata dal presidente della Repubblica libanese Michel Aoun, è stata annunciata il 27 ottobre in una conferenza stampa congiunta tra il vice presidente del parlamento libanese Elias Abou Saab e l’inviato speciale americano Amos Hochstein, giunto nella serata precedente a. Il vice presidente del parlamento libanese ha precisato che la firma è stata postasu una prima parte dei documenti necessari a concludere il trattato. La seconda parte sarà firmata da delegati libanesi nella cerimonia prevista ...

... ''stato nemico'', riconosce Israele, ha affermato il premier israeliano Yair Lapid aprendo la riunione di governo nella quale sara' firmata l'con il. ''Questo e' un successo politico. ...... paese formalmente nemico del, per la definizione del confine marittimo tra i due paesi e la ... Il governo israeliano ha poi approvato l'. "Questo è un successo politico - ha detto il ...(ANSAmed) - BEIRUT, 27 OTT - Il presidente della Repubblica libanese Michel Aoun ha firmato stamani a Beirut parte dei documenti necessari per formalizzare il tanto atteso accordo con Israele, paese f ...Israele e Libano hanno firmato giovedì uno storico accordo mediato dagli Stati Uniti che delimita le loro frontiere marittime. Un'intesa che secondo il premier israeliano Yar Lapid, in piena campagna ...