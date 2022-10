L' ha comunicato il celebre sito di gossip TMZ | che si è prontamente scusato Il re del rock sta benissimo!

Leggi su iodonna

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La notizia – data da TMZ – è velocemente rimbalzata sui giornali di tutto il mondo. «Jerry Lee Lewis è morto», si leggeva sui principali siti. Ma si è trattato di una fake news. Ed è arrivata la smentita immediata della rivista. Per la gioia di tutti i fan del musicista. 50 anni di Led Zeppelin, ilche diventa leggenda guarda le foto Jerry Lee Lewis morto? Fake news. La smentita di TMZ Dopo aver fatto circolare la notizia sulla morte di Jerry Lee Lewis, il popolarediTMZ ha smentito tutto. «Jerry Lee Lewis non è morto come abbiamo ...