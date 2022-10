Letizia di Spagna | eleganza e sensualità alla prima dell’Opera in abito democratico

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La schiena scoperta sarà la tendenza sensuale per il prossimo inverno e a dimostrarlo è stata la Reginadiche si è presentatacon un lungo vestito da sera di colore blu che lascia scoperta la schiena. L’è la dimostrazione di una monarchia sempre più vicina al popolo, infatti è firmato dcasa di moda spagnola Miphai e può essere acquistato sul sito ufficiale al prezzo di soli 195 euro. È realizzato in crepe con taglio asimmetrico e ruche sul fondo che lo rendono molto giovanile senza perdere. A rendere il vestito sensuale senza cadere nella volgarità e senz’altro lo scollo, a barca sul davanti, mentre sulla schiena nella parte alta è chiuso da un bottone che realizza un’ampia scollatura tonda ...

Alla prima dell'Opera in Spagna la Regina letizia di Spagna ha incantato tutti nel suo abito blu con scollo dietro la schiena. Sensualità ed eleganza ad un prezzo davvero mini, segno che l'austerity è ...In un inno alla moda spagnola, la regina Letizia sceglie brand nazionali e veste di blu e oro per l'inaugurazione della nuova stagione al Teatro Real di ...