Lello Serao e Hilenia De Falco | direttori artistici del TAN | guardano avanti | al futuro di questa piccola realtà teatrale

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il TAN di Piscinola è al centro della vasta area Nord di Napoli che lavora da tanti anni sul territorio per catalizzare e suscitare l’attenzione della tanta popolazione che ruota intorno al suo Teatro. Il TAN non è solo Teatro, laboratorio sperimentale di scenografia, centro attività culturali ma è spazio fisico vitale nato in una struttura polifunzionale del dopo terremoto poi via via recuperato e reso agibile in alcune sue parti, in particolare quella relativa allo spazio del Teatro che ospita un centinaio di posti. La sua presenza è riconoscibile sul territorio ma il lavoro complessivo di riqualificazione e di rigenerazione di quell’area e di quegli spazi richiederebbe idonee risorse e una ulteriore e maggiore attenzione proprio per il presidio culturale e legale che ricopre, da tantissimi anni, il TAN.De ...