Le nuove accuse di Putin | «L’Occidente vuole sterminarci Mai bomba atomica in Ucraina | pronti al dialogo con gli Usa»

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il presidente russo Vladimirè tornato ad accusare i Paesi occidentali per lo scoppio della guerra in, nello specifico quelli che aderiscono all’alleanza nordatlantica. «L’espansione della Nato era inaccettabile per la Russia» – ha affermato alla discussione del think tank russo Club Valdai – «lo sapeva ma lo ha ignorato», ha dichiarato lo zar. Detto questo,ha aperto alla mediazione, dichiarando che Mosca è disposta a «risolvere qualsiasi questione» dialogando con gli Stati Uniti. «Nel dicembre dell’anno scorso» – ha aggiunto il leader del Cremlino – «abbiamo proposto agli Usa di continuare ilsulla stabilità strategica. Non ci hanno risposto. Se vogliono siamo, prego. E se non vogliono, che non vogliano» «Non useremo ...