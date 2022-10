Le modelle di Onlyfans agli Uffizi si fanno fotografare nude ma il Museo insorge

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ledi: si sono fattesemie hanno postato le foto che hanno ottenuto migliaia di like. La vicenda, tuttavia, non è piaciuta alma anche alla politica loca che ha subito denunciato l’accaduto. LedisiDuedisono passata da uno schermo a un. Infatti, si sono fatteseminella Galleria deglidi Firenze. Le due influencer, che hanno profili molto seguiti pure su TikTok, avevano già posato ...

Radio Deejay

Ledinude agli Uffizi. Le foto bollenti, ma il museo s'infuria: 'Le faremo rimuovere' Sgarbi: Uffizi sbagliano L'ex senatore e critico d'arte Vittorio Sgarbi ha commentato a Leggo ...Eva Menta è anch'essa molto seguita: solo su Instagram ha 3,5 milioni di follower e anche lei ha un profilo. La protesta di Fratelli d'Italia Il museo ha avuto un danno d'immagine subito ... La prof di corsivo Elisa Esposito si scaglia contro OnlyFans: “Distrugge psicologicamente” Seminude negli Uffizi, in posa davanti alla Venere di Botticelli. Alex Mucci e Eva Menta, forse non pensavano di scatenare un caso così grande quando hanno posato con una maglia trasparente ...Influencer nude agli Uffizi: è scoppiata la polemica per due modelle che si sono fotografate con abiti trasparenti davanti alla Venere del Botticelli.