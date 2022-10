Le cifre ufficiali della plusvalenza su Casa Milan

(Di giovedì 27 ottobre 2022) I ricavi delnella stagione 2021/22 hanno raggiunto quota 297,6 milioni di euro. Una crescita di oltre 36 milioni rispetto all’esercizio precedente, chiuso a quota 261 milioni. Una spinta al fatturato al 30 giugno 2022 arriva però anche da un’operazione straordinaria: la vendita di, immobile sito in via Aldo Rossi ao L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

MilanLive.it

Leindicano che il picco storico di detenuti suicidi precedente all'attuale (stando ai dati) era stato nel 2001, l'anno della grande delusione dopo la mancata amnistia nella ...Son bastati i primi, pochi passidel governo Meloni , e il"castello di sabbia" messo su in tutti questi anni di egemonia ... ed ha sciorinato le: siamo stati il Paese con le misure più ... Milan, ricavi in aumento: le cifre ufficiali Dal rapporto di Calcio e Finanza analizziamo i costi a bilancio del mercato del Milan. Presenti le cifre di tutti gli acquisti e le cessioni dei rossoneri! Focalizzandoci sul mercato, prendiamo in ...Il comunicato ufficiale del Milan che approva il bilancio della scorsa stagione sportiva, con numeri in assoluto miglioramento.