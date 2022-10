Lazio-Midtjylland stasera | canale | orario e dove vederla in tv Europa League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il, l’e tutte le indicazioni per vedere in diretta, sfida valida per la quinta giornata del gruppo F della. Con lo straripante inizio di stagione in campionato, gli uomini di Sarri sono un po’ impantanati nella coppa europea. Qui infatti, tutte le 4 squadre, sono ferme a 5 punti, ed è ancora tutto apertissimo. L’appuntamento per il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:45 di giovedì 27 ottobre, con la partita che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, oppure in streaming su Sky Go, NowTV e Dazn. SportFace.