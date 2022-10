Lazio-Midtjylland | la moviola LIVE | il Var annulla il tris di Pedro

Sintesi2 - 1 MOVIOLA Comincia la sfida! 5 - Ritmi bassi in ...Dove vederla Il match di Europa League trasi gioca allo Stadio Olimpico di Roma con fischio d'inizio alle ore 18:45. L'incontro sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky 252, Now ...77' - Midtjylland pericoloso! Dreyer crossa direttamente in porta e per poco non riesce a mettere in rete. 76' - Lazio pericolosa con Milinkovic! Cross di Felipe Anderson per il Sergente che calcia in ...Allo stadio la Lazio si sta giocando la qualificazione al turno successivo, ma Patrice è allo stadio, vicino ai suoi compagni. L'annuncio sui social.