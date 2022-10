Lazio - Midtjylland 2 - 1 | le pagelle | Milinkovic Savic giganteggia Sarri | perché tanta fatica in Europa?

Labatte il2 - 1 all'Olimpico in un incontro della quinta giornata del girone F di Europa League e si avvicina alla qualificazione. Con 8 punti, in attesa di Sturm Graz - Feyenoord, i ...SARRI 6,5 Una vittoria importantissima in chiave qualificazione: resta da capire come mai lain Europa fatica così tanto.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...ROMA (ITALPRESS) - La Lazio batte il Midtjylland per 2-1, sale a 8 punti nel girone e, nell'ultima partita in casa del Feyenoord, le basterà non perdere p ...