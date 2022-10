Lazio | Lotito | «Non vendo Milinkovic Sarri? Vedremo cosa fare se…»

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Claudio, presidente della, ha parlato di alcuni temi di attualità in casa biancoceleste: le sue dichiarazioni Claudio, presidente della, ha parlato in un’intervista al Messaggero.– «NonSergej, gli offrirò il rinnovo. Lo ribadisco, ora vale 120 milioni, e ogni mese che passa, sale il prezzo». MERCATO – «conil da farsi, è chiaro che il mercato dipenderà anche dalle competizioni che dovremo affrontare nel resto del cammino. Terzino sinistro? Deve uscire prima qualcuno». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

