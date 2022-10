(Di giovedì 27 ottobre 2022) AGI - Un video sugli scontri frae tifosi prima del derby dista scatenando polemiche in Germania e a denunciare la violenza deglitedeschi è anche undel Centro sociale Rivolta di Porto Marghera che nelle immagini viene brutalmenteda un poliziotto mentre è immobilizzato a terra. I fatti risalgono a venerdì 14 ottobre: il Sankt Pauli, club di serie B con la curva più a sinistra del mondo, deve affrontare l', nobile decaduta retrocessa dalla Bundesliga nel 2018. Prima della partita 3.500 tifosi dell'partono in corteo verso lo stadio e a un certo punto transitano vicino agli ultrà del St.Pauli, alcuni dei quali a volto coperto avrebbero cercato lo scontro fisico, venendo respinti con la ...

AGI - Un video sugli scontri fra polizia e tifosi prima del derby di Amburgo sta scatenando polemiche in Germania e a denunciare la violenza degli agenti tedeschi è anche undel Centro sociale Rivolta di Porto Marghera che nelle immagini viene brutalmente picchiato da un poliziotto mentre è immobilizzato a terra . I fatti risalgono a venerdì 14 ottobre: ...... L'attivista veneto picchiato dagli agenti ha denunciato la Polizia di Amburgo I fatti risalgono a venerdì 14 ottobre prima della partita tra il St.Pauli e la squadra locale, Seie B tedesca. La polizia carica e le immagini mostrano scene di violenza contro i tifosi immobilizzati ...