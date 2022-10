Lana Parrilla in The Lincoln Lawyer | la Regina di Once Upon a Time pronta per un’altra battaglia

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 27 ottobre 2022)in Thecon un nuovo ruolo ricorrente e i fan non potrebbero esserne più felici. La notizia dell’arrivo dell’amatadiha fatto tremare di gioia il suo pubblico che ha avuto modo di apprezzarla nella lunga serie Abc e anche in tutti i suoi impegni successivi e, siamo certi, lo farà anche adesso che è chiamata a vestire i panni di uno chef. Secondo quanto riporta il sito Deadline, la star disi è unita alla seconda stagione del dramma Netflix del produttore esecutivo David E. Kelley in un ruolo ricorrente ovvero quello di Lisa Trammell annunciata come “un’amata chef e sostenitrice della comunità che lotta per mantenere a galla il suo ...