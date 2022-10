La Gazzetta dello Sport

Per Bancherograndi numeri, maun ko di squadra. Ecco il dettaglio delle 10 partite Nba giocate nella notte italiana. denver -110 - 99 Volevate vedere isenza Westbrook...... Golden State Warriors, Los Angeles). Come detto, si tratta di stime piuttosto affidabili: il volume di affari e quindi il fatturato generato da queste istituzioni èsuperiore a quello ... Lakers ancora al palo. Banchero, numeri da superstar Non si arresta la striscia di partita da 20+ per Paolo Banchero, che ne segna 29 contro i Cavaliers, aggiungendo anche 8 rimbalzi, 4 assist, 2 stoppate e con 10/19 al tiro e 3/5 dall’arco. L’unico gra ...Ancora una sconfitta per i Lakers che cadono in casa con i Blazers, a preoccupare sono soprattutto gli evidenti problemi sul tiro da 3 punti ...