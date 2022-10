(Di giovedì 27 ottobre 2022) Un giovane dissidenteresidente a Rotterdam è stato perseguitato dallaper tre anni per aver criticato il regime sui social network, e nonostante le garanzie dell’asilo ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

... Luigi De Angelis (Mastroianni) ingiustamente accusato di omicidio e braccato dalla, vive ... In una Teheran, vera e propria giungla urbana, Golestan mette in scena quasi in presa ...La morte di Mahsa Amini sotto la custodia della cosiddettamorale iraniana ha scatenato proteste che continuano a diffondersi in tutto il Paese, ...iraniano è anche una cleptocrazia... La tentacolare polizia cinese e l'anomalia italiana