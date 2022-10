La Russia insiste coi toni da Terza guerra mondiale | ' L' Europa ci vuole cancellare'

'In 15 anni il Forum si è guadagnato un grandissimo rispetto per le discussioni dedicate alla cooperazione', ha scritto Putin, assicurando la volontà delladi 'intraprendere azioni per creare ...continuamente su questo punto, ma non viene ascoltato". Pacifista di lunghissimo corso, ... L'orrore per l'attacco indiscriminato delle città ucraine da parte dellaè amplificato dalla ...“L’Europa ha una politica di cancellazione della Russia”. Il nuovo attacco è arrivato dal vice premier russo Alexey Overchuk, in apertura dei lavori della XV edizione del Forum economico eurasiatico ...Pieno appoggio all'Ucraina e fedeltà alla posizione atlantica. Il neo ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista a ...