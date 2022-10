La Roma batte l’Helsinki 2-1 | l’accesso al playoff di Europa League si deciderà tra una settimana

(Di giovedì 27 ottobre 2022)– Quinta giornata di, sul campo dellasi gioca la rimonta al secondo posto attualmente occupato dal Ludogorets, fresco sconfitto dal Betis. Leggero turnover per Mourinho, che lascia in panchina Ibanez, Spinazzola e Belotti e lancia titolari Vina, Zalewski, Camara al posto dell’indisponibile Matic e a sorpresa anche Volpato. Parte meglio, più a suo agio sul sintetico, che nel giro dei primi dieci minuti si presenta un paio di volte dalle parti di Rui Patricio, il quale prima compie una grande parata sul colpo di testa di Hostikka e poi viene anticipato da un grande intervento di Smalling su Browne. Cresce poi la, che inizia a trovare più confidenza col terreno di gioco ed alza il baricentro. Al 20?, da azione d’angolo, ...

AGI - La Roma vince 2 - 1 in Finlandia l'Hjk Helsinki. Nell'ultima giornata di Europa League, i giallorossi si giocheranno il secondo posto del girone contro il Ludogorets. Sul sintetico Mourinho lancia dal 1' ... Nella quinta giornata di Europa League la Roma vince 2 - 1 l'Helsinki e aggancia il Ludogorets al secondo posto in classifica, anche ... Dopo nove partite si sblocca Abraham, decisivo nel 2-1 per la squadra di Mourinho che ora si giocherà il secondo posto del girone contro il Lugodorets ...