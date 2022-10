La Regione premiata al Forum PA Sanità per un progetto innovativo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLaCampania, con la web application open source “GISA Autovalutazione”, è tra i vincitori del PremioPA2022, assegnato ai migliori progetti innovativi che applicano il modello “One health digital”, per rispondere ai crescenti bisogni della salute attraverso l’uso intelligente del digitale. La premiazione oggi a conclusione della settima edizione diPA2022, evento di FPA e P4I-Partners4Innovation, società del Gruppo DIGITAL360, dedicato all’innovazione sostenibile del sistema salute, pubblico e privato. LaCampania si è distinta, nella categoria Categoria Data-driven health con “GISA Autovalutazione”, una web application open source (ovvero basata su un codice accessibile pubblicamente) che si rivolge a imprese e ...

... la Convention tecnica a Pozzuoli e il Campionato Italiano organizzato dallaCampania che ... Un ulteriore omaggio è stato consegnato, con una prestigiosa targa, all'Anam di Cariaticome ...... Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza (ARIC)della... nel 2004 ,dal Comandante della Capitaneria di Porto Attilio Maria Daconto ; il dottor ...Venerdì 28 ottobre alle ore 20:30 al Cinema Italia di Acerra verrà proiettato il film ‘Quel posto nel tempo’ del regista Giuseppe Alessio Nuzzo, direttore della Casa del Cinema di Acerra, con protagon ..."Tutti valutati con un punteggio che va dalla forchetta in su, senza segnalazioni prive di voto, grazie a un fine setacciamento che regione per regione ha selezionato ... gli chef toscani premiati ...