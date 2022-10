La Reggia di Caserta aperta anche il 1° novembre

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– L’istituto museale del MiC,nel giorno di ordinaria chiusura settimanale del Museo (martedì), il 1accoglierà i suoi pubblici. L’iniziativa, inserita nel Piano di Valorizzazione 2022, è finalizzata a promuovere il patrimonio del Complesso vanvitelliano e a incentivare la permanenza dei suoi visitatori sul territorioin occasione delle festività di Ognissanti e dei Morti. Il 1°saràoccasione per visitare, prima della chiusura fissata per il 7, la mostra “Frammenti di Paradiso. Giardini nel tempo alladi” negli Appartamenti della Regina. Oltre 150 opere in esposizione che narrano l’evoluzione dei giardini nel tempo e nella storia. Saranno ...

Agenzia ANSA

... ricchezza del territorio calabrese, utilizzato per costruire le navi della flotta dell'Impero Romano, e per sostenere il tetto delladie della Basilica di San Pietro. La giornata è ...Il borgo di Teverolaccio (in provincia di) è diventato un sito dedicato alla cultura, a ... la Torre dell'Orologio e laCarrarese; a Piazza Armerina l'impegno per tutelare maggiormente ... Reggia di Caserta, abbandonato il cantiere della Peschiera Martedì 1 novembre apertura straordinaria della Reggia di Caserta. L’istituto museale del MiC, anche nel giorno di ordinaria chiusura settimanale del Museo (martedì), il 1 novembre accoglierà i suoi ...Intervengono anche i consiglieri comunali. E’ cronaca delle ultime settimane o piuttosto degli ultimi mesi il disagio delle lunghe code alla biglietteria della Reggia di Caserta, che si formano ...