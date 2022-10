La polizia iraniana spara sulla marcia per ricordare Mahsa Amini | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Un lungo cordone composto da migliaia di persone, tutte inper raggiungere il cimitero e rendere omaggio alla memoria di, la giovane uccisa in caserma dopo esser stata fermata dalle forze dell’ordine iraniane per aver “indossato male il velo” in un luogo pubblico. E laha provato a fermare quel fiume di persone che hanno partecipato a questa manifestazione pacifica aprendo il fuoco contro di loro. Colpi di pistola e fucile a cui si sono aggiunti anche i lacrimogeni. Iran, finito il lutto per, lafolla che ricordava la giovane morta dopo l’arresto. Quindici morti in un attacco terroristico a Shiraz pic.twitter.com/RTAA87f2FI — Tg3 (@Tg3web) October 26, ...