La Nuova Zelanda non ha approvato una nuova legge sull’eutanasia «per i malati di Covid-19»

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il 26 ottobre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un tweet pubblicato il 25 ottobre in cui è presente un video di 1 minuto e 45 secondi che mostra il servizio di una televisione spagnola. Nel filmato la conduttrice spiega che insarebbe stata approvata unache permetterà ai pazienti affetti da-19 di decidere se «continuare con la loro vita o no». Stando a quanto riportato, il governo neozelandese avrebbe assicurato ai medici che prestano questo servizio un buono di 1.087 dollari, cioè «quasi 960 euro» (calcolo che però come vedremo, stando al cambio, non torna) e un rimborso delle spese di viaggio. Il video è accompagnato da un commento, scritto ...

TGCOM

In alcune località dell'Australia e dellasiamo già al 28 ottobre, quindi le persone in quei paesi sono già all'interno del gioco. Cambiare la regione della vostra console in uno di ...e Random House Canada; nel Regno Unito, Irlanda, Australia,, India e Sudafrica da Transworld, una divisione di Penguin Random House UK; in Canada da Random House Canada. Il libro sarà ... Nuova Zelanda, attacco a ufficio elettorale premier con "spada samurai" Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Addio ad Alfredo Gavazzi, ex presidente della Federazione italiana rugby e fondatore nel 1970 del club Calvisano, divenuto simbolo del paese di 6mila abitanti alle porte di Brescia e vincitore ...